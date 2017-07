Opnames The Walking Dead hervat na dodelijk ongeluk stuntman

Tina viert 50ste verjaardag en preutse Noortje is er nog

14:17 In 1967 viel het blad Tina voor het eerst bij duizenden Nederlandse tienermeiden op de mat. 50 jaar later duiken nog bijna 300.000 meisjes van 8 tot 12 jaar elke week in 'dubbelhunks, toffe topjes en het poezenboek'. In de categorie 'ken jij ze nog', duiken we in het archief van Tina.