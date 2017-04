Opera in de maak over ringturner Yuri van Gelder

Zijn pijnlijke diskwalificatie naar aanleiding van een avondje stappen maakte hem de ultieme antiheld als inspiratie voor hun nieuwe opera, zo maakte de groep vandaag bekend. ,,We willen in de voorstelling vooral de thematiek uit Yuri's leven belichten en niet het persoonlijke drama", aldus het collectief in een toelichting. ,,Wij benaderen hem als een symbool voor kracht, falen en onvermijdelijk doorgaan. In de voorstelling proberen we de dynamiek van het vallen en opstaan te vatten in de muziek: immer gerade aus."