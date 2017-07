Op de valreep nog even Game of Thrones bijspijkeren?

Video Emily Blunt: Mary Poppins 2.0 is ijdel en raar

14:54 In de nieuwe versie van Mary Poppins is de beroemde nanny 'feller, ijdeler en raar'. Dat vertelt haar vertolker Emily Blunt. De beroemdste kinderoppas ter wereld gaat daarmee meer lijken op het personage uit de boeken waarop de film uit 1964 is gebaseerd, aldus de 34-jarige actrice.