Ook Shelly Sterk op Robinson-eiland

'Eigenlijk was Jan Kruis een 19e-eeuws kunstenaar'

20:26 We kennen hem allemaal van ‘Jan Jans en de kinderen’. Jan Kruis, de geestelijk vader van de strip die nog steeds iedere week in de Libelle verschijnt. Jaren geleden nam hij al afscheid van het gezin waar zijn eigen dochters en vrouw ooit model voor stonden. Maar met tekenen en schilderen ging hij door tot het allerlaatst. Zijn naderende dood was onderwerp voor verschillende cartoons. In januari overleed Jan Kruis op 83-jarige leeftijd. In het stripmuseum in Groningen is vanaf mei al een boel werk te zien, maar vandaag verscheen er voor de liefhebbers ook nog eens een glossy ter ere van de kunstenaar. Met daarin zijn allerlaatste nog ongepubliceerde werk. Els Kruis, de weduwe van Jan, is uitermate trots op het resultaat.