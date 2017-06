Oeps! Tooske denkt eventjes dat ze It Takes 2 wint

In de finale liet Bibi, die bekend werd dankzij haar deelname aan Oh Oh Cherso, Tooske Ragas achter zich. Tooske en Bibi scoorden evenveel punten, waardoor de blonde presentatrice eventjes in de veronderstelling was dat zíj gewonnen had. Maar de jury besloot dat Bibi als beste uit de bus kwam.



De twee heren die de eindstrijd haalden, Ruben Nicolai en Buddy Vedder, vielen gisteravond al eerder af.



Negen bekende Nederlanders, die niet bekendstaan om hun zangtalent, werden de afgelopen weken gecoacht door Waylon, Trijntje Oosterhuis en Glennis Grace. Aan de tweede reeks van It Takes 2 namen ook Holly Mae Brood, Gijs Staverman, Hans Klok, rapper Keizer en Hanna Verboom deel. De eerste aflevering van de duettenwedstrijd trok begin mei 1,14 miljoen kijkers.