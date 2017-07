NSJ blikt terug op een eeuw jazz met volop tributes

Het North Sea Jazz Festival, komend weekend in Rotterdam, blikt terug op honderd jaar jazzmuziek. Precies een eeuw geleden verscheen de allereerste jazzplaat Livery Stable Blues , van de Original Dixieland Jazz Band, met zijn tamelijk wilde en baanbrekende muziek destijds een hit in het New Yorkse uitgaanscircuit. Dat bleek de opmaat voor de internationale doorbraak van de jazz.

En 1917 was ook het geboortejaar van jazziconen Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk en Buddy Rich. Dat zij ook nog een eeuw later jong en oud inspireren laten veel schatplichtigen vrijdag, zaterdag en zondag horen in Ahoy Rotterdam. Tributes en herinneringen dus, maar ook het project Jazz - the Story, dat het verhaal vertelt van honderd jaar jazz.

Geen routineklus

Het is de 42ste editie en de twaalfde keer in Rotterdam, na de verhuizing vanuit Den Haag. En weer was NSJ binnen de kortste keren uitverkocht: er worden zo´n 75.000 mensen verwacht. Maar een routineklus is het nooit, zegt festivaldirecteur Jan Willem Luyken. ,,Je begint elke keer weer opnieuw om er een fantastisch evenement van te maken.'' Er zijn publiekstrekkers geboekt als Jamiroquai, Usher &The Roots en Grace Jones, en de begeleidingsband van Prince, The New Power Generation. Joss Stone vervangt Emeli Sandé die wegens oververmoeidheid niet kan komen.

Volledig scherm Usher & The Roots © EPA

Verspreid over veertien podia treden dit weekend ruim 150 acts op tijdens het North Sea Jazz Festival. Daar zitten veel pareltjes tussen, zegt Luyken. Hij wijst bijvoorbeeld op The Roots of Music, een muziekonderwijsproject voor de jeugd van New Orleans. De kinderen krijgen er ook huiswerkbegeleiding en warme maaltijden en worden gebracht en gehaald. Dertien uitgekozen leerlingen geven een paar optredens in Rotterdam.