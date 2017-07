NPO zoekt de grens op met het tv-amusement

BNN-VARA komt in september met Risky Rivers waarin bekende Nederlanders als Christina Curry en Waldemar Torenstra in het buitenland over woeste wateren varen. In die maand start ook The Big Escape bij omroep AVROTROS. Die formule kort samengevat: sterren spelen ‘escape room’.

Het was de afgelopen jaren een stevige discussie in Hilversum en Den Haag: hoort amusement wel thuis bij de publieke omroep waar juist informatie en educatie centraal moeten staan? VVD-staatssecretaris Sander Dekker (Media) zag entertainment het liefst verdwijnen, maar kreeg zijn plan vorig jaar niet ongeschonden door de Eerste Kamer. Nu is het genre toegestaan, mits er meer is dan louter vermaak, zoals het publieke debat stimuleren. Het mag ook dienen om moeilijk bereikbare kijkers zoals jongeren te trekken.

Diepere laag

Volgens de makers van Risky Rivers (Tuvalu Media) leert de kijker wat over onbekende culturen. Maar leren we ook wat van The Big Escape (productiehuis BlazHoffski)? ,,Het is bij uitstek een programma voor een jongere doelgroep; amuserend met een diepere laag’’, verklaart een woordvoerster van de NPO. ,,Wij willen een mix van lichtere en zwaardere programma’s. Zeker voor het bereiken van jongeren is die mix noodzakelijk.’’ Of het ‘publiek’ genoeg is, beoordeelt de NPO ‘alleen achteraf’, vervolgt ze. ,,Dat vragen we aan ons publiek.’’

VVD-kamerlid Dilan Yesilgöz (Media) is kritisch. ,,De VVD zou de wet scherper willen. De NPO moet focussen op educatie en nieuws. Pure amusementsprogramma’s, betaald door publiek geld, is niet de bedoeling.’’