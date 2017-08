NOS-directeur De Jong: geen verschil in kijkers vrouwenvoetbal

Dat de dames van Oranje een ongekend record aan kijkcijfers binnenslepen en Nederland op z'n kop zetten, is niet geheel verrassend. Volgens De Jong heeft dat te maken met meerdere elementen en niet zozeer met het geslacht van de kijkers. ,,Allereerst: sportief succes werkt aanstekelijk. Je ziet dat de Nederlandse vrouwen het goed doen in de sportwereld, in tegenstelling tot de mannen. Kijk maar naar de prestaties van de handbalsters, de hockeysters en de zwemsters", legt hij enthousiast uit. ,,Daarnaast is het een gouden zet geweest om het damesvoetbal in deze periode uit te zenden. Zeker in het begin van het toernooi was er weinig concurrentie van ander voetbal", verklaart hij.



De NOS-directeur meent dat het 'Hollands welvaren' één van de factoren is die voor de populariteit van dit EK zorgt. ,,De sfeer onder de Leeuwinnen is prettig. Geen gezeur en gezanik tegen scheidsrechters, ze zijn erg sportief en maken minder schwalbes. Het lijkt meer op de mentaliteit van het rugby", stelt hij.