Nominaties MTV Movie & TV Awards bekend

De horrorfilm Get Out, het regiedebuut van Comedy Central-komiek Jordan Peele, is met zes nominaties de grootste kanshebber tijdens de MTV Movie & TV Awards. MTV maakte de lijst genomineerden bekend.

De horrorthriller Get Out, die in Nederland op 20 april uitkomt, is onder meer genomineerd in de categorie Film van het jaar, samen met Beauty and the Beast, Logan, Rogue One: A Star Wars Story en The Edge of Seventeen.

Acteur Daniel Kaluuya, die in Get Out de hoofdrol speelt, is genomineerd in de categorie Beste acteur (m/v) in een film. Hij neemt het op tegen Emma Watson voor haar rol in Beauty and the Beast, Hailee Steinfeld (The Edge of Seventeen), Hugh Jackman (Logan), James McAvoy (Split) en Taraji P. Henson (Hidden Figures). Het is voor het eerst dat MTV acteurs en actrices samenvoegt in één categorie.

Beauty and the Beast en Stranger Things hebben elk vier nominaties. De titels Atlanta, Game of Thrones, Hidden Figures, Logan, Moonlight en This Is Us zijn allemaal driemaal genomineerd.

De MTV Movie & TV Awards, voorheen bekend als de MTV Movie Awards, worden dit jaar op 7 mei uitgereikt in Los Angeles en gepresenteerd door komiek en acteur Adam Devine. MTV zendt de show live uit in Nederland.