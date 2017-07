Nicolette worstelt met kurkentrekker en Johnny mist oma

Johnny mist oma

Johnny de Mol wenst zijn overleden oma, waar ze ook is, een fijne verjaardag toe. Oma Hannie, voor Johnny zijn engel, overleed in december. Ze leed aan alzheimer.

Forever in my heart! Oma, happy birthday wherever you are! ☺️🎉❤️🙌🏻✝️🔥 #hannie #deliefste #deleukste #engel #celebratelife #ikmisjou #altijdbijme #amazingmemories Een foto die is geplaatst door null (@) op 24 Jul 2017 om 5:54 PDT

Broer en zus Doedens

Wie benieuwd is naar de zus van Ferry Doedens: dit is Michelle. Ze is moeder van dreumes Fenna en is net als haar bekende broertje ook blond.

Broer & zus. ❤️ @michelledoedens Een foto die is geplaatst door null (@) op 23 Jul 2017 om 6:47 PDT

Nicolette heeft spierpijn

Suppen (stand up paddle surfen) is geen probleem voor Nicolette Kluijver, maar kurkentrekkers mogen van de presentatrice en moeder van drie worden afgeschaft. ,,Waarom geen draaidop?'', vraagt ze zich af, met een verdiend glaasje champagne in het vooruitzicht.

Ik heb geen gevoel meer in mijn armen.... #waaromgeendraaidop 🍷🏄‍♀️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 23 Jul 2017 om 10:49 PDT

Monique is hartstikke happy

Monique Smit geeft bij een archiefkiekje van vorig jaar aan dat ze jaloers is op hoe ze er toen bij stond, maar tussen de regels door laat ze weten nog net zo gelukkig te zijn. De blonde Volendamse showde haar strakke lijf - voor de gelegenheid gehuld in een knalblauwe bikini - aan het publiek van Happy in Shape.

Alweer een jaar geleden stond ik #Happyinshape op de cover van het magazine. Dit jaar iets minder in shape maar nog net zo happy 🙈😅🍷🍝🍟🍣🍫 Een foto die is geplaatst door null (@) op 24 Jul 2017 om 6:18 PDT

Doutzen needs coffee

Doutzen Kroes is toe aan koffie. Het Nederlandse topmodel deelt daarom een grappig filmpje op Instagram waarbij ze een heel schattige filter gebruikt. De 32-jarige schone draagt een grote ronde bril op sterkte, heeft twee kleine staartjes in haar haar omhuld met blauwe strikjes en haar voorste tanden zijn iets te ver naar voren... ,,Good morning Monday I need coffeeeeeeeeeee", laat de moeder van twee weten.

Good morning Monday I need coffeeeeeeeeeee☕️☕️☕️☕️ #setlife #monday #mondaymorning #coffee #happystartoftheweek Een foto die is geplaatst door null (@) op 24 Jul 2017 om 0:52 PDT

Dansen met mama

Shane Kluivert (9) heeft zijn coole dansmoves niet van een vreemde. Samen met zijn moeder Rossana Kluivert heeft hij een sportieve ochtend door te dansen op een swingend nummer. En ja, als broer Nino binnenwandelt, gaat het duo gewoon op zijn gemakje door!

Brand new day 🙏🏽 They say that the youngest look like his dad....true but a little bit of his spirit definitely like mine 😬#goodmorning #family ❤️#hairbrush moment Nino thinks there they go again 🤣 #carpediem 🍀 Een foto die is geplaatst door null (@) op 24 Jul 2017 om 0:18 PDT

'Veelyvibes' met tante Shir

Zangeres Shirma Rouse heeft een dagje vrij en brengt haar tijd door met haar nichtje. De twee zitten in de auto, luisteren naar muziek. Als tante Shirma haar nichtje vraagt om mee te zingen, doet het meisje een beetje gek. ,,She is crazy", zegt de 37-jarige zangeres in de camera. Dat bleef niet onopgemerkt...

#Veelyvibes #nieces #gottalovehersmile #NIKSANDERDANLIEFDE @styletheluxe @nisha_goodaz Een foto die is geplaatst door null (@) op 24 Jul 2017 om 1:19 PDT

Muckepuk's vriendjes

Muck (1), het zoontje van Jaap Reesema en Kim Kötter, is maar al te populair bij zijn oudere nichtjes en neefjes. De hele familie geniet van een zonnige vakantie en op alle foto's is het jongetje het stralende middelpunt.

Met de boyz! Een foto die is geplaatst door null (@) op 23 Jul 2017 om 13:24 PDT

Met grote nicht Lynn! Een foto die is geplaatst door null (@) op 23 Jul 2017 om 13:15 PDT

❤neefjes en nichtje! Een foto die is geplaatst door null (@) op 23 Jul 2017 om 13:14 PDT

Smullende Romy

Romy Monteiro heeft wel een heel smakelijke lunch. De 24-jarige musicalster eet een combinatie van koekjesdeeg, speculaas, stroopwafel, vanille fudge, gezouten karamelsaus en vanille ijs! ,,Ik ben een zeer gelukkig mens", aldus Romy op Instagram. Wie niet als je je buik hiermee mag vullen?!

🍫🍪🍨Koekjesdeeg, speculaas, stroopwafel, vanille fudge, salted caramelsaus en vanille ijs. Ik ben een zeer gelukkig mens 💝 Een foto die is geplaatst door null (@) op 24 Jul 2017 om 2:42 PDT

Gerard geniet van kalfjes

Gerard Joling (57) moest tijdens zijn hardloopsessie toch even een stop maken. ,,Gister 10 km hardgelopen. Tijdens het hardlopen kwam ik deze schattige kalfjes tegen", laat de zanger op Instagram zien waarop hij zelf kiekt met een brede glimlach.