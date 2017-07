Nicole Buch genoot van survivallen op tropisch Robinson-eiland

Nicole Buch, de weduwe van de in 2014 overleden presentator Menno Buch, is een van de vijftien bekende Nederlanders die voor Expeditie Robinson afreisden naar een onbewoond eiland. De televisiemaker en presentatrice dacht eerst heel lang na over haar deelname en bereidde zich voor door heel veel te eten.

,,Ik heb er ongeveer een maand over nagedacht", zegt Nicole over haar deelname aan het RTL 5-programma. ,,Ik ben altijd kritisch op wat ik doe en zoek de media niet veel op. Maar dit vond ik wel een programma en een avontuur waar ik aan mee wilde doen." Nicole had wel een voorwaarde: ze moest een persoonlijk doel zien te vinden.

,,En dat is gelukt. Voor mij was het spannend om deel uit te maken van een groep, ik ben echt een einzelgänger. Ik ga altijd alleen op reis, ben nog nooit lid van een clubje of vereniging geweest." Ook was het voor Nicole een uitdaging om een tijd niet met haar werk bezig te zijn. ,,Ik zeg altijd: zolang ik vaart hou, blijf ik overeind. Ik ga altijd op een hoog tempo keihard door, maar nu moest ik helemaal op nul."

Reserves

Nicole heeft genoten van haar tijd op het Robinson-eiland. ,,Het was heerlijk, ik heb mijn telefoon geen moment gemist." Ook had ze geen last van honger. ,,Ik zette gewoon een knop om, blijkbaar kan dat." De proeven waren een enorme uitdaging voor Nicole en de groepsdynamiek vond ze heel interessant. Maar het mooiste vond ze het overleven. ,,Dat survivallen is mijn ding, daar heb ik echt van genoten."

Urenlang zweten in een sportschool om klaar te zijn voor Expeditie Robinson deed Nicole niet. ,,Ik ben aan het trainen voor de marathon van New York, die ik loop voor Stichting Semmy. Fysiek had ik geen andere dingen nodig. Ik heb een beetje basisconditie en daar moest ik het maar mee doen." Wel zorgde ze voor een paar kilo's extra. ,,Ik heb heel veel gegeten, opdat ik lekkere reserves had."

Agenda

De grootste uitdaging in aanloop naar het Robinson-avontuur, was zorgen voor een lege agenda. ,,Ik heb nog nooit zo'n lange periode geblokt." Nicole hoefde geen smoes te verzinnen waarom ze zo lang weg was. ,,Ik ben heel veel op reis en wel vaker weg. Ik moest er nu alleen bij zeggen dat ik naar een gebied ging waar ik slecht bereikbaar was, normaal gesproken kan ik 24 uur per dag gebeld worden."

Zit ze vanaf donderdag 7 september - wanneer Expeditie Robinson begint - elke week voor de televisie? ,,Daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Het is misschien wel leuk om het met een aantal mensen te kijken." Nieuwsgierig is ze wel. ,,Als programmamaker ben ik benieuwd wat ze ervan hebben gemaakt, hoe ze het hebben gemonteerd."