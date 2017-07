Nick & Simon doen eerste mash up met Bibi Breijman

Hit The Next Level , dat te zien is op het YouTube-kanaal van het duo, vormt ook voor Nick & Simon een uitdaging. Ook de Volendammers weten niet op welke bekende melodie ze de teksten van andere hits moeten zingen.

Met Bibi zongen Nick & Simon onder anderen Baby One More Time van Britney Spears, Cheap Thrills van Sia en Something Just Like This van The Chainsmokers feat. Coldplay op de melodie van Clean Bandits Rockabye.