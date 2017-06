Net bevallen Estavana: Ik ben ongeschonden uit de strijd gekomen

Baby Jesslynn woog bij de geboorte 2910 gram, was 47 centimeter lang en de kleine meid kwam kerngezond ter wereld. ,,De bevalling is helemaal goed verlopen", glundert de topsportster in de Telegraaf. ,,Ik ben op een natuurlijke wijze bevallen en ongeschonden uit de strijd gekomen. En ik ben fantastisch geholpen door iedereen die erbij was. En zeker ook Rafael (34) is een fantastische steun geweest. Dit sowieso tijdens de gehele zwangerschap, maar zeker ook tijdens en na de bevalling.''



Estavana vindt het fantastisch om voor de eerste keer moeder te zijn. ,,Het voelt soms nog wel een beetje onwerkelijk, omdat alles zo snel is gegaan. Maar het is meer dan bijzonder. We voelen puur geluk!''



Volgens Estavana was het na de geboorte een drukte van belang aan haar bed in het AMC. Een groot aantal familieleden bracht haar een bezoek om voor de eerste keer kennis te maken met Jesslynn. Ook tijdens de bevalling was de familie vlakbij. ,,Iedereen was er. Zelfs mijn oma'', aldus Estavana.



Damián, het 10-jarige zoontje van Rafael en zijn ex-vrouw Sylvie Meis, reageerde volgens Estavana opgetogen. ,,Hij is erg blij dat hij een grote broer is geworden'', aldus de handbalster die na de geboorte van de baby werd bedolven onder de felicitaties. ,,Daar wil ik iedereen voor bedanken. Ook van mijn ploeggenoten van het Nederlandse handbalteam kreeg ik gelukwensen.'' Alles beantwoorden is even niet aan de orde voor Estavana. ,,Ik richt me nu eerst op de zorg voor onze Jesslynn.''