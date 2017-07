'Nederland moet wegkwijnende Jomanda weer omarmen'

Vlemmix zegt hij 'op basis van signalen van andere vrienden en kennissen' te weten dat het slecht gaat gaat met het 'wonder van Tiel'. ,,Ik hoor dat ze ernstig vermagerd is en amper wat eet.''



Volgens weekblad Story zou de toch al tengere Jomanda momenteel minder dan 40 kilo wegen en leven op een dieet van lauw water. Vlemmix vindt het moeilijk om die wankele gezondheidstoestand te bevestigen. ,,Ik heb haar al een tijdje niet meer gesproken. Maar het zou met niets verbazen als het zo is. Bijna dertien jaar vocht ze vanuit Nederland en Canada voor haar gelijk. Dat vreet aan een mens.''



De in Eindhoven wonende Vlemmix heeft Jomanda inmiddels de helpende hand geboden. ,,Ik woon in de grootste villa van Brabant en heb zó veel ruimte over dat Joke er makkelijk op zichzelf en zelfs gratis kan wonen. Nu ze officieel is vrijgesproken in die Millecam-zaak verdient ze een nieuw leven in Nederland. Helaas is de publieke opinie over haar nog steeds negatief. Eén bericht over Jomanda in bijvoorbeeld Story en die vrouw krijgt weer bakken stront over zich heen. Ik vind dat echt niet kunnen. Je mag denken wat je wil over mijn vriendin, maar zij, een lieve, bescheiden en gesloten vrouw, moet gewoon haar laatste dagen kunnen slijten in Holland: het land waar ze werd geboren en veel goede dingen deed. Dus doe ik een oproep aan mijn landgenoten: Het wordt hoog tijd dat Nederland Jomanda vergeeft en weer omarmt.''