NASA tikt Gwyneth Paltrow op de vingers

Suske en Wiske-strip onder vuur: 'Roept pijnlijke herinneringen op aan ons koloniale verleden'

25 juni De nieuwste strip van Suske en Wiske is nog maar net uit en ligt nu al onder vuur. Dat komt niet door blote borsten die in het modernere Mami Wata voor het eerst te zien zijn, maar door een Afrikaanse man met volle lippen. Volgens schrijfster Dalilla Hermans is de man racistisch afgebeeld.