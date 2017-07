Moet Rick Brandsteder echt de cel in?

Klappen

In 2007 timmert Rick Brandsteder pas net aan de weg als presentator wanneer hij samen met zijn broertje Robert in een vechtpartij terechtkomt. De broers delen klappen uit in een snackbar in Amsterdam.

Vechtpartij

Gênant filmpje

Enkele maanden na het incident in de Arena raakt Brandsteder bijna zijn baan kwijt als presentator van de Sponsor Bingo Loterij wanneer een gênant filmpje van hem uitlekt. Op de video is te zien hoe de BN’er tijdens het uitgaan slagroom van de borsten van sieradenontwerpster Eva Anna Hekking likt en haar zoent. Het filmpje brengt de jonge presentator ernstig in verlegenheid. Brandsteder maakt zijn excuses aan de loterij en behoudt op die manier zijn baan. Zelf omschrijft hij het vooral als 'een aangeschoten jongeman die trapt in de verleiding van een jongedame'.

Gekneusde ribben

In 2011 is het opnieuw raak voor de gebroeders Brandsteder. Tijdens de jaarwisseling raken ze slaags in een café in Amsterdam waarbij Rick een paar gekneusde ribben oploopt en Robert een tand verliest. Volgens Rick moeten zijn broer en hij zichzelf verdedigen wanneer zij uit het niets belaagd worden. Een omstander komt met een heel ander verhaal en stelt dat de broers samen met vier vrienden intrappen op enkele jongens die al op de grond liggen. Rick en Robert Brandsteder worden opgepakt wegens openbare geweldpleging.

Opstootje

Op 30 januari 2016 gaat het weer mis voor Brandsteder. Deze keer tijdens het uitgaan in de Pianobar in Amsterdam. Daar kruipt hij naar eigen zeggen ‘per ongeluk’ voor bij de toiletten, wat hem een boze reactie oplevert van een man achter in de rij. De woordenwisseling mondt uit in een opstootje waarbij Brandsteder het slachtoffer minimaal een keer, maar volgens het slachtoffer meerdere malen in zijn gezicht slaat. De presentator betuigt spijt van het incident en zegt dat hij ‘erin geluisd’ wordt door het slachtoffer. Brandsteder geeft aan dat hij ‘ouder en wijzer’ is geworden en absoluut niet van plan is om nog eens de fout in te gaan. Het voorval lijkt met een sisser af te lopen wanneer de politierechter Brandsteder een voorwaardelijke celstraf van een week en een boete oplegt. Voor het OM is de maat echter vol. Het OM vindt de straf te laag en eist in hoger beroep vier weken celstraf, waarvan twee voorwaardelijk tegen de presentator met de losse handjes.