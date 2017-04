Model Bella Hadid: ik ben een trotse moslima

Het model groeide op met een Palestijnse vader en een Nederlandse moeder, Yolanda Hadid. ,,Ik heb een diverse achtergrond. Ik heb geweldige ervaringen opgedaan over de hele wereld. En ik heb geleerd dat we allemaal mens zijn, en we allemaal respect en goedheid verdienen", aldus Bella in een interview met magazine Porter.



,,We moeten mensen niet minder behandelen vanwege hun etniciteit. Dat is gewoon niet oké. Die boodschap om medeleven te tonen waar je maar kunt, die is heel belangrijk voor mij."



De uitslag van de laatste verkiezingen in Amerika en de immigratiepolitiek van president Trump zijn moeilijk voor Bella. ,,Mijn vader kwam als vluchteling naar Amerika, dus het is iets dat mijn zus en broer en mij erg raakt".



De 20-jarige Bella, zus van Gigi Hadid, had tot voor kort een relatie met rapper The Weeknd.