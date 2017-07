Michiel Huisman: Ik wil het ijzer smeden als het heet is

Huisman speelt in de thriller 2:22 een luchtverkeersleider van wie het leven ontspoort als hij er achter komt dat hij een gebeurtenis uit het verleden recht moet zetten om zijn grote liefde te redden. De Nederlander heeft in de film 'first credit': zijn naam staat als eerste op de posters en de aantiteling. ,,Het is zwaarder", erkent de acteur. ,,In Red Sea Diving Resort heb ik een grote bijrol. Dan heb je op de set af en toe een vrije dag en kan je even bijkomen van de lange draaidagen. In 2:22 zit ik eigenlijk in elke scène. Dat is veel intenser."



Huisman wilde graag een keer een bovennatuurlijke film maken. ,,Ik vind het leuk mij zo breed mogelijk te ontwikkelen", legt hij uit. ,,Daar hoort ook bij dat ik alle genres verken. Ook met genres waar ik zelf niet per se groot fan van ben." Een van de grootste uitdagingen was om tijdens het draaien alle tijdslijnen in het verhaal te blijven snappen. ,,Ik had op de achterkant van mijn scripts tien verschillende grafiekjes gemaakt, zodat ik zelf in elk geval goed kon begrijpen wat mijn personage al wel of niet had meegemaakt."