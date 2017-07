'Michael Jackson zou zich omkeren in zijn graf'

De advocaat stelt dat Jones, die de drie zeer succesvolle Jackson-albums Off the Wall, Thriller en Bad produceerde, recht had op maximaal 400.000 dollar (343.000 euro). De producer zou een voorstel hebben gehad om de zaak voor een paar miljoen te schikken, ,,maar dat was niet goed genoeg”. Volgens Weitzman zijn er rondom de nalatenschap van Michael Jackson meerdere fouten gemaakt. ,,We hebben hier te maken met een artiest die een enorme hoeveelheid muziek heeft gemaakt, die op ontelbaar veel manieren wordt verkocht op onwijs veel verschillende plekken. Er werden fouten gemaakt.”

Excuses

Een van de fouten was het niet noemen van Jones in de aftiteling van de film This Is It, die in 2009 een paar maanden na de dood van de King of Pop verscheen. Daarover is de producer volgens Weitzman nog steeds verbolgen, hoewel hij excuses ontving en betaald is voor het gebruik van zijn nummers.