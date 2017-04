Mel B beticht man van mishandeling en seksuele uitbuiting

Brown zegt dat Belafonte, wie ze in 2007 haar jawoord gaf, haar sloeg. In de avond van de finale van Dancing With the Stars in 2007 zou Belafonte haar hebben geprobeerd te wurgen en sloeg hij Mel in haar gezicht. ,,Hij zei dat hij me neer zou slaan om me te laten weten wie de baas is'', zegt Brown in rechtbankstukken waar TMZ uit citeert.



Bovenop de fysieke mishandeling beweert de voormalige Spice Girl dat Belafonte haar heeft gedwongen seks met andere vrouwen te hebben. Sindsdien chanteert hij haar met de sekstapes die van de vrijpartijen zijn gemaakt. Zelf zou Belafonte de oppas zwanger hebben gemaakt en de nanny hebben gedwongen tot een abortus.