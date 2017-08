Matthew McConaughey in shock door dood acteur Sam Shepard

,,Sam Shepard is overleden?! Verdomme. Waaraan?", vraagt McConaughey aan de reporter, die hem het antwoord niet kan geven. McConaughey, die in 2012 samen met Shephard in de film Mud speelde, vertelt een mooie herinnering aan zijn collega aan Hello Magazine . ,,We hebben een van de groten verloren'', gaat hij verder. ,,Zie je in de volgende, Sam.''

Shepard was een Amerikaanse acteur, scenarist en toneelacteur. Hij was bekend van de Netflix-serie Bloodline en de speelfilm Safe House. De acteur kreeg een Oscarnominatie voor zijn bijrol in The Right Stuff. Ook voor zijn hoofdrol in de film Dash and Lilly werd Shepard genomineerd voor zowel een Emmy Award als een Golden Globe.