Massale belangstelling voor 'afzichtelijk' portret van Erica Terpstra

Het door Seur gepenseelde werk werd in 2011 voor 1.800 euro aangeschaft door een kunst verzamelend echtpaar. Het stel wil er vanaf wegens financiële problemen. De van oorsprong Amsterdamse en nu in Duitsland actieve kunstenaar maakte het portret van Terpstra in 2011 voor het door Hanneke Groenteman gepresenteerde tv-programma Sterren op het doek van Omroep Max. De voormalig zwemkampioene koos een ander schilderij, waarna de werken van de andere twee kunstenaars ter veiling werden aangeboden. Op die manier belandde Seurs 'Erica' bij de kunstverzamelaars.



Nadat Stephan Veenstra (35) het opmerkelijke schilderij eind juli in zijn etalage had gehangen ontstond volgens hem 'een gigantisch mediacircus'. ,,De biedingen stromen nog steeds binnen'', vertelt hij vandaag. Hoeveel er inmiddels is geboden wil Veenstra 'uit financieel oogpunt' niet zeggen. ,,Dat komt de veiling niet ten goede en we willen hoe dan ook de privacy van onze klanten garanderen'', benadrukt hij. Hij laat doorschemeren dat 'een niet nader te benoemen tv-programma' binnenkort ook nog aandacht zal schenken aan het opvallende schilderij. ,,Die aandacht zal de prijs mogelijk nog een extra boost geven.''