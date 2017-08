'Martine Bijl met psychische klachten opgenomen in ziekenhuis'

Ze was al voor haar hersenbloeding - 'voor de kwaaie wind ging waaien' - bezig aan een boek, een bundeling van stukjes en verhalen uit maandblad Zin. Toen het noodlot haar trof, had ze dat bijna afgerond. Ze noteert in Hindergroen hoe ze, vijf maanden na die bewuste ochtend, aan de hand van haar echtgenoot hun huis binnentrad.



,,Deze keer herkende ik het.'' Twee maanden eerder nog was haar eigen woning voor Bijl een vreemde plek geweest, toen ze met hulp van een looprek, haar man en een begeleider over de drempel stapte. Ze wilden zien waar handgrepen moesten komen. Want dat er iets blijvend veranderen zou in haar leven, was wel duidelijk. ,,Toen had ik niets herkend. Ik durfde niks te zeggen, iedereen was zo blij voor me. Ik had het gevoel dat ik faalde.''