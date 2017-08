Marieke Elsinga weg bij RTL Late Night

Elsinga (31) werd augustus vorig jaar de vaste sidekick van RTL Late Night-presentator Humberto Tan. Ze volgde Luuk Ikink op, tegenwoordig dagelijks te zien bij RTL Boulevard. Na één seizoen houdt het dus nu op voor Elsinga. RTL kan dit nog niet bevestigen.



De precieze reden van haar vertrek is onduidelijk, maar insiders zeggen dat het nooit zo boterde tussen haar en Tan. Momenteel wordt de late nightshow – in de zomervariant RTL Summer Night - gepresenteerd door Beau van Erven Dorens die Tan vervangt in zijn vakantieweken. Tussen Elsinga en Van Erven Dorens zou voor en achter de schermen wél sprake zijn van chemie, maar het duo is van tijdelijke aard.



,,Haar enthousiasme en onbevangenheid zijn haar grootste kracht’’, zei Humberto Tan eind vorig jaar nog in deze krant over zijn nieuwe sidekick. ,,Ze is helemaal zichzelf, niet anders voor dan achter de camera. En dat is knap, want zoveel televisie-ervaring heeft ze niet.’’