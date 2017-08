Marieke Elsinga bevestigt: Ik ga weg bij RTL Late Night

Volgens Elsinga heeft ze de keuze om te stoppen al een paar maanden geleden gemaakt. ,,Ik heb er erg goed over nagedacht, maar ik sta volledig achter mijn keuze'', aldus Marieke die benadrukt dat ze een fantastische tijd achter zich heeft liggen. ,,Het maken van live televisie heeft me echt opgeladen.''

Maar er was ook een keerzijde. ,,Voor RTL Late Night ben ik ook overdag op pad gegaan. Na een dagje zeekoeien voeren is het best pittig om 's avonds weer fris voor de camera's te staan. En de hele dag binnen zitten achter de pc om leuke items te zoeken is ook niet helemaal wat ik wil. Uiteindelijk kreeg ik het gevoel dat deze baan me opslokte'', stelt Elsinga die momenteel in RTL Summer Night de 'rechterhand' is van Beau van Ervan Dorens. ,,Gaande het seizoen dacht ik 'ik wil er na één seizoen een grote strik om doen'. En ik besloot het risico te nemen om dat te vertellen aan RTL.''

Marieke Elsinga weerspreekt het rondzingende gerucht dat ze niet goed door een deur kon met Humberto Tan. ,,Dat kan ik ontkrachten.'' Ze is na haar besluit in gesprek gegaan met de RTL-leiding. ,,Ik kan zeggen dat RTL en ik zeker doorgaan. Daar ben ik blij mee.'' Ze gaat, zo vertelde ze in RTL Boulevard, drie keer per week dat programma presenteren met de bestaande presentatoren. Wat er verder voor Elsinga in het verschiet ligt is nog onduidelijk. Evenmin is bekend wie haar gaat opvolgen bij RTL Late Night. Verschillende namen zingen in dat verband al rond.

Het nieuws dat Elsinga gaat stoppen lekte eerder deze week al uit via deze site. Vóór RTL Late Night was Elsinga naast Qmusic ook werkzaam voor de regionale stations AT 5 en NH. Vanaf 7 september is zij een van de deelnemers van Expeditie Robinson (RTL 5). Haar voorganger bij RTL Late Night, Luuk Ikink, stapte ook over naar RTL Boulevard. Daar worden ze nu dus collega's.

