Mariah Carey ontmoet Max Verstappen in Formule 1-stad Bakoe

Uitgeverij: Excuses voor stereotypering zwarte man in Suske en Wiske

8:29 Standaard Uitgeverij heeft excuses aangeboden voor een tekening in het nieuwste Suske en Wiske-album. Zaterdag lekte een plaatje uit waarop voor het eerst in de geschiedenis van de reeks blote borsten te zien zijn. Maar op sociale media viel iedereen over de manier waarop de donkere man die naar die blote borsten kijkt wordt afgebeeld.