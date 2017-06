'Mariah Carey misdroeg zich op filmset'

The House gaat over een stel (Will Ferrell en Amy Poehler) dat een illegaal casino opzet in een normaal gesproken rustige woonwijk. Eerder deze week liet Will zich in talkshow Late Night With Seth Meyers al uit over de rol van Mariah. Hij vertelde dat haar scène de film niet heeft gehaald, dat ze erg laat was en veel eisen had. ,,Er waren.. suggesties die niet uitgevoerd waren. Ze was op de set en er zijn dingen gebeurd en niet gebeurd."