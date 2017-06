Mariah Carey drijft in Dode Zee, Nielson deelt opa oma-moment

Mariah floats

Mariah Carey geniet volop van haar trip naar Israël. Tussen de Jordaanvallei en de bergen van Moab bezocht ze de Dode Zee, waar ze op geheel eigen wijze wat rond dreef. La Carey moet voor veel bekijks hebben gezorgd met haar diep uitgesneden badpak met luipaardmotief, opvallende zonnebril en peperdure sieraden. Ze bedekte haar benen met een zwarte omslagdoek.

#deadsea #israel Een foto die is geplaatst door null (@) op 29 Jun 2017 om 15:10 PDT

Floating #deadsea #israel Een foto die is geplaatst door null (@) op 30 Jun 2017 om 7:00 PDT

Bier voor Rick en Elle

Rick Brandsteder omschrijft zijn citytrip met Elle Bandita als vier fantastische dagen. Het stel werd in korte tijd vrienden en dook naar Praagse traditie zelfs een bierbad in. Elle (echte naam Ryanne van Dorst) gooide van vrolijkheid haar benen de lucht in.

Het waren 4 fantastische dagen! #celebritycitytrip #rtl5 #nieuwevriendin @ellebandita Een foto die is geplaatst door null (@) op 30 Jun 2017 om 5:39 PDT

Hello Romy

Als een koningin verwelkomt musicalster Romy Monteiro het weekend. La Monteiro vertelt met het delen van een red carpet-fotootje waarop ze straalt in een pastelroze galajurk met glitters dat ze drukke dagen verwacht.

Walking into weekend like.... 😄🌟🌈 #drukweekend #leukedingetjes #clichémaartochechtgezegendmetmijnwerk #fotovanpatrickharderwijk Een foto die is geplaatst door null (@) op 30 Jun 2017 om 6:34 PDT

Mensje tekent zich suf

De laatste schooldag voor de vakantie is aangebroken voor Mensje, de dochter van Flikken-actrice Angela Schijf. In Mensje blijkt een kleine kunstenares te schuilen, gezien haar doodles van poppetjes, diertjes en de zon.

Made by Mensje #fijnevakantie Een foto die is geplaatst door null (@) op 30 Jun 2017 om 4:58 PDT

Waar is Benji?

Een gigantisch blauwe olifant photobombt het kiekje dat Ben Saunders van zijn ukkepuk Benji neemt. De baby lijkt het prima te vinden en verstopt zich in de pluche van zijn superzachte vriendje.

Olifant photobomb 😂🤓 ❤ Benji #myson Een foto die is geplaatst door null (@) op 30 Jun 2017 om 5:47 PDT

Marlijn in Bergün

Actrice-zangeres en voormalig Wie is de Mol?-deelneemster Marlijn Weerdenburg is om onbekende redenen neergestreken in het mooie Zwitserland. De zwangere blondine stiftte haar lippen knalrood voor een dikke kus richting haar fans.

Kusje voor jullie 💋 #makeup #work @hannekedehertog ❤️#kusjeuitschweiz Een foto die is geplaatst door null (@) op 30 Jun 2017 om 5:19 PDT

Pijnlijk moment voor Tanja Jess

Actrice Tanja Jess heeft zich iets te enthousiast uitgeleefd op een bokszak. De blondine deelt op Instagram een kiekje waarmee ze met haar arm in het verband zit. Bij het boksen heeft ze een scheurtje in haar elleboog opgelopen. Haar volgers wensen haar uiteraard 'sterkte' toe.

Als je te hard op een bokszak slaat... 🤕 #elleboog #botscheurtje Een foto die is geplaatst door null (@) op 30 Jun 2017 om 2:02 PDT

Jubileum voor Anouk

Anouk Smulders is vandaag op de kop af 12,5 jaar getrouwd met fotograaf Edwin Smulders. De presentatrice heeft van die beslissing geen moment spijt gehad, blikt ze terug op Instagram. ,,Mijn rots in de branding, mijn steun en toeverlaat, de beste papa voor onze liefdes,mijn raadgever, mijn rustpunt , mijn beste vriend, mijn lover", schrijft ze.

Nielson

Een liefdevol moment in het huis van Nielson. De singer/songwriter had zijn opa en oma op bezoek. Naast goede gesprekken werden ook de oude trouwfoto's doorgenomen. Nielson is dankbaar dat hij zijn grootouders nog in zijn leven heeft. ,,Wat zou ik zonder ze moeten", concludeert hij.

Vanavond kwamen mijn lieve opa en oma eten. Daarna samen natuurlijk even de trouwfoto's doorgebladerd. Wat ben ik dankbaar voor deze mensen en voor alle momenten die ik NOG STEEDS met hen mag delen. Wat zou ik zonder ze moeten... ❤ Een foto die is geplaatst door null (@) op 29 Jun 2017 om 12:47 PDT

Gentlemen Art en Jan

Het duurt nog een aantal maanden voordat de Gouden Televizierring weer wordt uitgereikt, maar presentator Art Rooijakkers is er helemaal klaar voor. Hij deelt een kiekje samen met Jan Smit, waarop ze allebei een smoking aantrekken. Art hoopt dat hij met zijn eveneens goed geklede collega die dag mee kan rijden naar de awarduitreiking.

Zeg @jansmitcom, we mogen 12 oktober weer! Rijden we samen? #televizierring #afaslive #uitdekast #smokingdan Een foto die is geplaatst door null (@) op 30 Jun 2017 om 3:55 PDT

Dave en Anna een setje?

Speelt er wat tussen Dave Roelvink en Anna Nooshin? Het is een vraag die enkele volgers zich stellen na het zien van een foto van de twee. Maar Daves vriendin Julia hoeft zich geen zorgen te maken. De twee poseerden slechts voor een tijdschrift hand in hand.