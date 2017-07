Make-upartieste onder vuur na transformeren in rapper Drake

In het filmpje van amper drie minuten ondergaat blondine Mamic een imposante metamorfose. Eenmaal veranderd in Drake trekt de Kroatische gekke bekken, maakt handgebaren en verbergt haar hoofd in een capuchon. ,,Knap gedaan'', vindt iemand. ,,Maar minder positief is dat je een stereotiep beeld geeft van gekleurde mensen.''



Marina Mamic kwam gisteren met een reactie. Volgens de Kroatische is ze absoluut geen racist. ,,Ik doe alleen transformaties van mensen die ik leuk vind. Het enige wat ik doe is mijn talent laten zien en ik maak zeker geen zwarte mensen belachelijk. Als ik iets tegen gekleurde mensen had gehad, dan zou ik ze ook niet gebruiken voor mijn metamorfoses'', aldus Mamic. ,,Want het kost me 8 tot 12 uur om dit resultaat te bereiken. Ik zou niet weten waarom ik zoveel tijd zou spenderen aan het belachelijk maken van iemand.'' Ze benadrukt dat haar make-upcreaties 'lief en niet hatelijk' zijn bedoeld. ,,En ik doe ook blanke sterren.''



Het gewraakte filmpje is eind vorig jaar door Mamic op YouTube gezet. Op dat moment kreeg ze vrijwel geen negatieve reacties. Waarom dat de afgelopen dagen opeens wel gebeurde is onduidelijk.