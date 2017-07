Madonna houdt via rechter veiling tegen van intieme eigendommen

Het veilinghuis zette ook gedragen lingerie te koop en een liefdesbrief van de rapper Tupac. Madonna stelt in de rechtbank dat ze helemaal niet wist dat ze die brief niet meer in huis had tot ze over de veiling las in de krant. Madonna en Tupac beleefden rond het jaar 1994 een kortstondige romance. Volgens het veilinghuis staat in de brief dat de rapper de relatie beëindigde omdat het slecht was voor zijn imago om een blanke vriendin te hebben.