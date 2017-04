Lodewijk Hoekstra straalt weer: nieuwe vriendin, huis én show

Ze hebben net de eerste nachtjes achter de rug in hun nieuwe huis in Naarden. Lodewijk Hoekstra (40) en zijn vriendin Renee bivakkeerden tot voor kort in haar appartement in de Amsterdamse Jordaan: 43 vierkante meter en zonder tuin. ,,Een tuin, daar had Renee eigenlijk niet zo veel mee, maar toen ik hier in ons huis op de eerste ochtend de tuindeuren opensloeg en we de vogels hoorden fluiten, was ze helemaal gelukkig", grijnst Lodewijk Hoekstra. ,,En ik ook."



De televisietuinman wordt weer omhelsd door het geluk. Met nieuwe liefde Renee, hun nieuwe onderkomen dat ze speciaal lieten bouwen en met weer een nieuw televisieprogramma. Met Groene Handen dat vanaf zondag te zien is, keert Hoekstra weer terug op de buis, nadat hij twaalf jaar het gezicht was van Eigen Huis & Tuin. ,,Centraal in dit nieuwe programma staat de groene lifestyle. Er is zoveel over te vertellen. Steeds meer mensen zijn daar mee bezig. Het is wetenschappelijk bewezen: meer groen betekent minder stress."



Moestuinieren

Het is een van de redenen voor afscheid vorig jaar als presentator van Eigen Huis & Tuin. Hoekstra wilde zich richten op 'meer groen en duurzaamheid'. ,,Ik ben dankbaar voor de kansen die Eigen Huis & Tuin me heeft gegeven, maar de meningen over de koers lagen uiteen."



Hoekstra zette zijn eigen bedrijf op, een ecolabel voor het duurzamer inrichten van tuinen en buitenruimtes. En kwam met een nieuw programma, waarin hij wordt geassisteerd door bloemen- en plantenexpert Sarah Dikker en kok Hugo Kennis. ,,Hij vertelt alles over moestuinieren en kookt uit zijn eigen tuin."



Het geluk lacht Lodewijk Hoekstra weer toe nadat hij drie jaar geleden door een diep dal ging met de scheiding van Kristel, de moeder van zijn kinderen Diese (9) en Mels (7). ,,Dat hakte er behoorlijk in, ook voor de kids."



Nieuw geluk vond hij bij Renee, zijn huidige vriendin. ,,Ik ken haar al heel lang, maar de vonk sloeg over toen we aan het kamperen waren in Baarn. We keken elkaar in de ogen en wisten dat het goed zat. Ze zei over het stoppen van Eigen Huis & Tuin: volg je hart, volg je droom. Zij haalt het beste in mij naar boven. Samen zijn we aan dit huis begonnen. Een groot avontuur."



Het huis waar zijn kinderen afgelopen week ook voor het eerst twee nachtjes sliepen. ,,Ze liepen al te ravotten in de tuin. Het is fijn dat ze nu een vaste plek hebben."



Groene Handen RTL4, zondag 17.30 uur