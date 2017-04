Liveblog: Dit zijn de winnaars van de VEED Awards

Video OG3NE in Amsterdam bedolven onder complimentjes

16:47 In het Amsterdamse etablissement Vondel CS hebben vanmiddag 34 internationale acts, die begin mei meedoen aan het Eurovisie Songfestival in de Oekraïense stad Kiev, zich aan de pers gepresenteerd. Natuurlijk ontbraken ook tweelingzussen Amy en Shelley (21) en Lisa Vol (22) niet: de Nederlandse afvaardiging OG3NE. De meiden kregen van hun buitenlandse concurrenten een wagonlading complimentjes voor hun meerstemmige retroballade Lights and Shadows.