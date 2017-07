Linkin Park schrapt tournee na dood van zanger

Linkin Park pakt zijn wereldtournee niet op na de dood van frontman Chester Bennington. De Amerikaanse rockband zou vanaf donderdag door de Verenigde Staten trekken met de One More Light World Tour.

,,We zijn geschokt door het overlijden van Chester Bennington", liet concertorganisator Live Nation vrijdag weten. ,,De Noord-Amerikaanse One More Light Tour van Linkin Park is afgelast. Onze gedachten gaan uit naar alle betrokkenen." Mensen met kaartjes voor een van de Amerikaanse shows van Linkin Park krijgen hun geld terug.

Bennington werd donderdag dood gevonden in zijn woning in de buurt van Los Angeles. De 41-jarige zanger pleegde zelfmoord op de verjaardag van zijn goede vriend Chris Cornell. Die maakte in mei een einde aan zijn leven.