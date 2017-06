Lieke brengt ode aan liefde, Monique neemt André mee op sleeptouw

Simon heeft een goed gesprek

Het is zondag en dat betekent volgens Simon Keizer dat het de ideale dag is om een goed gesprek te voeren. Dat doet de Volendammer met zijn viervoeter Bobbi, terwijl ze elkaar uiterst serieus aankijken. 'Was het een zinvol gesprek?', vraagt een fan aan de zanger.

Zondag. Ideale dag voor goede gesprekken. Een foto die is geplaatst door null (@) op 25 Jun 2017 om 3:32 PDT

Lieke viert trouwdag

Het is vandaag een bijzondere dag voor GTST-soapie Lieke van Lexmond. Precies een jaar geleden stapte ze in het huwelijksbootje met haar grote liefde Bas van Veggel. Om dat te vieren, brengt ze een ode aan hem. ,,Het was een droom, al vanaf het moment dat jouw sprankelende ogen de mijne vonden. Ben nog iedere dag zo gelukkig dat ik jouw vrouw mag zijn. Laten we altijd blijven dansen lief, tot we als oudjes op onze veranda onder de 'blauwe regen' zitten", schrijft ze romantisch op Instagram.

Céla Lynn is punkertje

Lachen, gieren, brullen in huize Bousonjé vandaag. Het haar van de kleine Cela Lynn is zo statisch dat ze de dag als punker kan doorbrengen. ,,Don't touch mine!", schrijft mama Sophie er bij. Volgers van de blondine vinden het kiekje hilarisch. 'Hahaha! Schattiger is niet mogelijk!', luidt één van de reacties.

🤣 How are you doing?! 🤣 #don'ttouch #mine❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 25 Jun 2017 om 0:42 PDT

Marly sluit weekeinde goed af

Het weekeinde zit er alweer bijna op. Voor Marly van der Velden de uitgelezen kans om op pad te gaan met haar gezin. Op een kiekje dat de actrice deelt staat haar dochtertje Sammy Rose achter een hek naar het huis van Hans en Grietje in de Efteling te kijken. ,,Familytime!", schrijft de brunette bij het plaatje.

Om het weekend goed af te sluiten😉 #efteling #familytime Een foto die is geplaatst door null (@) op 25 Jun 2017 om 3:33 PDT

Monique en André op Awakenings

André Hazes moest er gisteren toch echt aan geloven: zijn vriendin Monique Westenberg nam hem voor de eerste keer mee naar het technofestival Awakenings. Voor de blondine een bijzondere gebeurtenis. Bij een kiekje waarop de tortelduifjes staan, schrijft Monique: ,,Al meer dan 10 jaar is #AWAKENINGS mijn nummer één festival en nu was ik daar samen met mijn liefde!"

Al meer dan 10 jaar is #AWAKENINGS mijn nummer één festival en nu was ik daar samen met mijn liefde! Zijn aller eerste festivalletje. Wat was het heerlijk met jou ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 25 Jun 2017 om 1:13 PDT

Amanda pronkt met derrière

Dat Amanda Balk niet vies is van haar eigen lichaam, bewijst ze maar weer met een kiekje dat ze op Instagram deelt. De ex van dj Afrojack is momenteel in het Griekse Santorini. Op het plaatje kijkt ze met een zwoele blik tegen de zon in en leunt ze met haar handen op de rand van een zwembad. De nogal aanwezige bips van de realityster blijft ook bij haar fans niet onopgemerkt.