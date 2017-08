Leven Muhammad Ali wordt musical

Dezelfde producent die eerder Bat Out Of Hell, over de carrière van Meatloaf, naar het theater bracht, is nu op zoek naar een geschikte hoofdrolspeler voor een musical over het leven van de bokser, die de laatste 32 jaar van zijn leven aan Parkinson leed.



David Sonenberg vertelde aan de krant dat het theaterstuk rond het zwaargewicht gebaseerd wordt op de Oscarwinnende documentaire When We Were Kings, die hij mede produceerde. De docu gaat over het gevecht tussen Muhammad en George Foreman dat in 1974 werd gehouden in Zaïre en de bijnaam Rumble In The Jungle kreeg.