Leontine Borsato en Dennis van der Geest nieuw 'Bonje'-duo

Adele duikt op bij wake voor slachtoffers brand Londen

4:36 Adele was woensdagavond aanwezig bij een wake voor de slachtoffers van de brand in een woontoren in het westen van Londen. De in het Londense Tottenham geboren zangeres sprak met hulpverleners en omhelsde buurtbewoners. Fans en aanwezigen twitterden foto's van de zichtbaar aangeslagen Adele.