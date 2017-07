Lauren Verster zwanger van eerste kindje

Lauren, die vanaf dit najaar op NPO3 het programma The Big Escape presenteert, kwam in de zomer van 2015 in het nieuws toen haar relatie met etiquettekenner Jort Kelder strandde. Na een romance van vier jaar gingen ze als vrienden uit elkaar nadat ze als een blok was gevallen voor cameraman Jasper. ,,Het is natuurlijk wel verdrietig, we houden wel van elkaar en we zijn leuk met elkaar'', aldus Lauren toen. Vervolgens wilde ze niet veel over haar nieuwe vlam kwijt. ,,Hij werkt bij de televisie achter de camera. Dat wil hij zo houden. We zijn gek op elkaar.''