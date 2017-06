Lachstuip voor Fred en Geer en Wendy smacht naar haring

Wendy's vaatje

Wendy van Dijk kan niet tot morgen wachten als het eerste vaatje Hollandse Nieuwe wordt geveild. De opbrengst van de haring gaat naar Make a Wish, de stichting die wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte vervult.

@wendyvandijk3 is er helemaal klaar voor! Morgen wordt het eerste vaatje Hollandse Nieuwe geveild en de opbrengst gaat dit jaar naar @makeawishnl #goeddoel #haring #eerstevaatje #hollandsenieuwe #veiling @wendyonlinenl

Patty's smile

Patty Brard heeft na een bezoekje aan 'de beste tandarts' een hagelwitte glimlach. La Brards volgers zijn enthousiast en vragen zich af waar de wonderdokter zich bevindt.

Bij de liefste en de leukste naar bovenal de beste tandarts ever: @drs.richardkleinsman @kleinsmanvarzidehdentalcenter # bestteeth #happy #smile #healthy #clean #gottalovehim #followme #picoftheday

De vrolijke maandag van Fred

In deze video voorziet Gerard Joling je van één van zijn bijzonderste uithalen ooit. Terwijl de Rotterdamse stylist Fred van Leer doet alsof hij zingt, gooit Geer er een 'Roekoeeeeeeeee' uit.

Hoe leuk kan je week beginnen .... @gerard_joling #vriendenloterij

Het vuurtje van Timor

Topdanser Timor Steffens komt elke dag een stukje dichterbij zijn herstel. Een aantal weken geleden ging het mis met zijn achillespees tijdens opnames van de film Shake It Off voor Rotterdam CS. In het Erasmus MC koos Timor vandaag voor rood gips dat symbool staat voor het vuur dat in hem brandt.

2 ᴡᴇᴇᴋs ᴅᴏɴᴇ! 4 ᴍᴏʀᴇ ᴛᴏ ɢᴏ💪🏽🔥. ᴛᴏᴅᴀʏ ɪ ᴄʜᴏsᴇ ᴛʜᴇ ᴄᴏʟᴏʀ ʀᴇᴅ....ʙᴇᴄᴀᴜsᴇ ᴛʜᴇ ғɪʀᴇ ɪɴsɪᴅᴇ ᴍᴇ ʙᴜʀɴs ʙʀɪɢʜᴛᴇʀ ᴛʜᴇɴ ᴛʜᴇ ғɪʀᴇ ᴀʀʀᴏᴜɴᴅ ᴍᴇ. ᴡʜɪᴄʜ ᴄᴏʟᴏʀ sʜᴏᴜʟᴅ ɪ ᴄʜᴏᴏsᴇ ɴᴇxᴛ ᴛɪᴍᴇ? . . . #mindset #positivevibes #nothingcanstopme

Georgina viert feest

Gefeliciteerd! De vader van actrice en columniste Georgina Verbaan vierde gisteren zijn verjaardag en dat kon de Amsterdamse niet stilletjes voorbij laten gaan. 'Hiep hiep hoera voor mijn lieve papa', schrijft Georgina op Instagram.

Hiep hiep hoera voor mijn lieve papa!

Ronnie en Daley feesten samen

Zanger Ronnie Flex en voetballer Daley Blind komen elkaar weleens tegen op een feestje. En dat is dan meteen een mooi moment om elkaar op de kiek te zetten. Blind, die bij Manchester United voetbalt, kan in deze vrije periode eindelijk wat rustiger aan doen: zo was hij verkleed als cowboy te zien bij de Toppers en is hij dit weekend ook met zijn familie op stap geweest.

❤️💪🏿

Enzo Knol laat de dieren lachen

Koekoek! YouTube-ster Enzo Knol wordt gephotobombet door een zwemmende ijsbeer in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Het grote zoogdier lijkt niet onder de indruk te zijn van de ruim 35.000 likes die de social media-man vandaag binnenhaalt.

Wij willen jullie een hele fijne dag wensen vandaag! Maak er wat moois van deze maandag ♥

Papaskills van Ali B.

Niet alleen op tv, maar ook op het voetbalveld scoort rapper Ali B. Samen met zijn kindjes was hij gisteren op de sportclub te vinden en daar werd hij toegejuicht door zijn schattige kleintjes.

Nadat papa een penalty had gescoord renden zij het veld op 🤗❤️

Linda blij met strakke lijven

Linda de Mol heeft de grootste lol op haar eigen festival. Samen met co-hoofdredacteur Jildou van der Bijl heeft ze twee jonge goden te pakken. De mannen vinden het geen probleem om met ontblote torso's op de foto te gaan met de extatische dames!

Ook hoofdredacteuren Linda de Mol en @jildouvanderbijl vermaken zich op #lindafestival2017 #oikos

Boy wordt steeds beroemder

Niemand kende Boy tot de beroemde foto op Pinkpop waar de jonge Fries werd gekiekt toen hij daar als security-medewerker voor het podium stond. Sindsdien is zijn Instagram-account ontploft. En daar geniet Boy volop van. Geef hem eens ongelijk.

The beach was Awesome! What did you do Today?

Boterbriefje voor hockeyster Ellen Hoog

Wat kan Ellen Hoog niet? De meervoudig hockey-kampioen heeft inmiddels een kookboek dat als zoete broodjes over de toonbank gaat en is heel hip in Italië getrouwd met de liefde van haar leven: Kelvin de Lang. De twee huwden in het idyllische Toscane, in het bijzijn van verschillende BN'ers.

LIEFDE!!! #elxkel #italy

And the winner is....

Ai, dat was even een pijnlijk momentje toen Tooske Ragas dacht dat zíj de winnaar van It Takes 2 was. Maar het was toch echt Oh Oh Cherso-sterretje Bibi Breijerman die er met de winst vandoor ging. Bibi kreeg van de jury de meeste stemmen en mag zich daarom de beste zangeres van het populaire RTL-programma noemen.