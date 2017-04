Kylie Minogue krijgt award van prins Philip

Philip en Kylie ontmoetten elkaar voor de tweede keer in één jaar tijd. De zangeres trad in mei op tijdens het feest ter gelegenheid van de negentigste verjaardag van koningin Elizabeth. In 2012 moest de prins een concert van Kylie missen omdat hij met een blaasinfectie in het ziekenhuis lag.



Volgens Britse media maakten Philip en Kylie er dinsdag een charmante bijeenkomst van. De twee werden breed lachend op de gevoelige plaat vastgelegd en maakten grapjes met elkaar. Ook vroeg de hertog van Edinburgh Kylie naar haar laatste album.



Kylie heeft overigens al een Britse koninklijke onderscheiding. Ze mag zich sinds 2007 Officer of the Order of the British Empire noemen.