Kleine Star Wars-acteur Warwick Davis in Han Solo-film

Een fan vroeg Howard of er hoop was voor een vervolg op de film Willow uit 1988, die de regisseur met Davis maakte. Hij antwoordde daarop: ,,Ik heb Warwick Davis vandaag voor het eerst in dertig jaar geregisseerd. Daar werd ik blij van." De acteur retweette dat bericht, en plaatste daar een boodschap aan Howard bij bij: ,,Ik moest er hierdoor aan denken wat een geweldige ervaring Willow was, vanwege jouw expertise en vriendschap. Na dertig jaar heb je het nog steeds."

De kleine acteur was na Return Of The Jedi ook te zien in diverse rollen in Star Wars-producties The Phantom Menace, The Force Awakens en Rogue One. Hij is ook bekend als professor Filius Flitwick in de Harry Potter-films. Welke rol of rollen hij in de Han Solo-film op zich zal nemen, is nog niet bekend.