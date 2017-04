Kleine acteur Mini-Me in ziekenhuis voor alcoholverslaving

Zoon Diddy avondje uit met Kourtney Kardashian

6 april Kourtney Kardashian is aan het daten met Quincy Brown, de 25-jarige zoon van Sean Combs alias Diddy. Dit meldt de Amerikaanse entertainmentsite TMZ op basis van videobeelden. Te zien is hoe het stel gisteravond samen een restaurant in een chique wijk in West-Hollywood verliet.