Khloé Kardashian bang onvruchtbaar te zijn

Khloé Kardashian maakt zich zorgen dat ze geen kinderen meer kan krijgen. De realityster bezocht een gynaecoloog voor een routinecontrole maar na het maken van een echografie had de arts niet bepaald goed nieuws. Zo blijkt uit een preview van de komende aflevering van Keeping Up With the Kardashians.