Kees misselijk op kermis en Marion Pauw trouwt met tien vrouwen

Opbrengst Serious Request: 9,25 miljoen euro

9:55 De 3FM-actie Serious Request van 2016 heeft ruim een half miljoen euro meer opgebracht dan in december werd gemeld. De actie leverde in totaal ruim 9,25 miljoen euro op, zo blijkt uit de definitieve tellingen. Toen op 24 december vorig jaar de dj's Domien Verschuuren en Frank van der Lende het Glazen Huis in Breda hadden verlaten stond het bedrag op 8.744.131 euro.