Katy Perry: Mijn ex Orlando ging bewust bloot peddelen op surfplank

Volgens Katy Perry, die Bloom afgelopen maart na circa twaalf maanden daten verliet, had de acteur weinig kennis van sociale media als Facebook, Twitter en Instagram. ,,Hij geloofde niet dat opvallende kiekjes razendsnel de wereld over kunnen gaan'', vertelde Perry gisteren in een interview. ,,Toen heb ik hem geadviseerd vlak voor het strand - waar het wemelde van de fotograferende toeristen - even in adamskostuum te gaan. En dat deed Orlando gelijk. Een paar uur later waren de foto's van Orlando in vol ornaat wereldwijd trending topic en hij had er ontelbare volgers bij.''



Perry benadrukt dat Orlando Bloom er totaal geen probleem mee had naakt te gaan. Nadeel was wel dat hij haar probeerde over te halen hetzelfde te doen op de wankele surfplank waarmee ze door de golven peddelden. ,,Dat heb ik bewust niet gedaan. Ik was op dat moment niet in de stemming om bloot te gaan, maar later op ons jacht wel. En dat voelde heerlijk bevrijdend'', aldus Perry die in het vraaggesprek gekscherend opmerkt dat ze 'in therapie is geweest' na het surfplankincident.



Orlando Bloom vertelde na alle ophef zich niet te hebben gerealiseerd dat mogelijk fotografen in de buurt waren. ,,Anders had ik het natuurlijk nooit gedaan'', benadrukte hij vorig jaar in een interview. ,,Katy en ik waanden ons op het bewuste moment al zo'n vijf dagen moederziel alleen op de wereld. We hadden echt niemand gezien en dat ik werd betrapt was een schok.'' Perry noemt dat nu onzin. ,,Hij - een man die graag in z'n blootje loopt - wist wel degelijk dat de paparazzi ons in het vizier hadden.''



De foto's werden door de meeste internationale showbizz- en nieuwsites gepubliceerd. In de meeste gevallen werden de billen en het kruis van Orlando voor verspreiding netjes vaag gemaakt. Maar nog steeds circuleren de ongeblurde kiekjes van Bloom met zijn peddel op sociale media.