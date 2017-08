Justin Bieber vertoont zich weer na afblazen wereldtournee

Stylist Karla Welch heeft de shirts voor Justin ontworpen. De lijn bestaat uit zeven verschillende ontwerpen, allemaal wit en extra lang, het favoriete model van de Canadees. De Sorry-zanger verrichtte bij de presentatie geen officiële handelingen. Na zo'n dertig minuten was hij weer vertrokken.



Bieber gaf gisteren op Instagram uitleg over het afbreken van zijn tournee. ,,Ik heb mijn onzekerheden af en toe de overhand laten nemen", zegt hij daarin onder meer.



De zanger begint met een bedankje aan zijn fans. ,,Leren en opgroeien is niet altijd makkelijk geweest, maar de wetenschap dat ik niet alleen ben heeft me op de been gehouden", laat hij weten. In de post beschrijft hij hoe hij verbroken relaties in het verleden afreageerde op anderen. ,,Ik heb bitterheid, jaloezie en angst mijn leven laten domineren."