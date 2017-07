Justin Bieber stopt wereldtour zonder reden

Linkin Park schrijft brief aan Chester: Onze harten zijn gebroken

20:03 Linkin Park heeft een emotionele brief geschreven aan hun frontman Chester Bennington, die donderdag een einde aan zijn leven maakte. De bandleden laten weten dat er in de 'familie' ongeloof heerst en dat ze diep verdrietig zijn. ,,Onze liefde voor het maken van muziek is onlosmakelijk. Hoewel we niet weten welk pad onze toekomst zal kiezen, weten we dat elk van onze levens beter was door jou. Bedankt voor dat cadeau. We houden van je en missen je'', schrijven ze aan Bennington.