Justin Bieber rijdt na kerkdienst per ongeluk over fotojournalist heen

Volgens de politie waren er geen andere voertuigen betrokken bij het incident. Behalve de verslaggever vielen tijdens de aanrijding ook nog een paar andere omstanders op de grond. Die konden weer opkrabbelen. De ster zou na de aanrijding zijn uitgestapt om de man te helpen. De politie en de zanger hebben nog geen verklaring gegeven over het ongeval. Bieber zou de man niet opzettelijk hebben geraakt. De journalist stond bij Bieber's auto toen de ster weg wilde rijden bij het Saban Theater, waar hij een kerkdienst zou hebben bijgewoond. Hij reed met één wiel over de man heen. Die was vlak daarvoor op de grond gevallen.



Justin Bieber werd de afgelopen dagen herhaaldelijk gespot in en om Los Angeles. Hij verblijft daar na de recente bekendmaking dat hij zijn Purpose wereldtournee heeft gestaakt door wat heet 'onvoorziene omstandigheden'. De zanger zou hard toe zijn aan ontspanning en rust. Na 150 optredens in zes continenten hield de wereldster het na achttien maanden voor gezien. Nog veertien concerten scheidden Bieber van een lange vakantie. Toch gaan de shows in de Verenigde Staten en in Zuid-Oost-Azië niet door. Fans kunnen hun geld terugkrijgen, zo benadrukte de concertpromotor.

Dankbaar

,,Justin houdt van zijn fans en heeft er een hekel aan ze teleur te stellen. Hij dankt zijn fans voor de waanzinnige ervaring die de Purpose wereldtour was. Hij is dankbaar en vereerd om die ervaring te hebben gedeeld met zijn cast en crew. Desondanks heeft hij na zorgvuldig beraad besloten dat hij de resterende data niet optreedt'', stond in een officiële verklaring.



Biebers aankondiging volgde op het bericht dat een concert in China door de autoriteiten was verboden wegens eerder wangedrag. Daardoor wekt het annuleren van de Aziatische shows de suggestie van een zakelijke beslissing. De kosten van het verplaatsen van de tournee naar een nieuw continent zouden te hoog zijn bij een beperkt aantal shows.

In orde

Plannen heeft Justin niet echt. ,,Ik ga een beetje motorrijden'', liet hij weten. De superster ontkende tegenover de Amerikaanse entertainmentsite TMZ dat hij oververmoeid en uitgeput is. ,,Ik ben in orde en ben twee jaar op tour geweest. Dat is heel lang'', aldus de zanger.



Zijn collega's begrijpen wel dat Bieber kiest voor wat rust. Zo kreeg Bieber bijval van zijn collega John Mayer. ,,Als iemand besluit de resterende data van een tournee te schrappen, betekent dit dat ze zichzelf serieuze schade zouden berokkenen als ze zouden doorgaan", twitterde John. ,,We zijn de laatste tijd zo veel geweldige artiesten verloren. Ik prijs Justin omdat hij inziet dat het tijd is om in te grijpen.''

Quote Ik ben in orde en ben twee jaar op tour geweest. Dat is heel lang