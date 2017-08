Josje Huisman valt voor charmes Ghanese Cle (26)

Interview Humberto, hoe spannend maak je het?

7:34 RTL onthulde gisteren de programma’s die dit najaar op tv komen. Gordon die gaat trouwen, bekende stellen die ouder worden gemaakt in The Story of My Life en Johnny die met Into the wild een Waar is de Mol 2.0 maakt. Maar het spannendste is misschien wel hoe Humberto Tan het met zijn RTL Late Night gaat doen.