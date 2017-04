Johnny poseert met harige megaspin en Carolina zoekt een beest

Carolina zoekt een beest

Musicalactrice Carolina Dijkhuizen heeft, zo schrijft ze vandaag bij een glitter en glamour Insta-foto, zin in een nieuw en knap beest in haar leven. Wat ze daarmee bedoelt is onduidelijk. Hoe dan ook kunnen vrijwilligers zich bij haar melden.

Kooijman op wielen

Jan Kooijman heeft vanmorgen tijdens een actie voor het Spierfonds ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten. En hij waagde zich gelijk maar aan een battle met de fysiek beperkte Rivka Smit. Wie het wedstrijdje won is nog niet bekend.

Johnny verbaast zich over harige kruiper

Johnny de Mol verblijft momenteel in Ecuador (Zuid-Amerika) en daar liep hij een best harige kruiper tegen het lijf. De presentator vraagt zich ernstig af wat voor spin dit is en benadert tv-bioloog Freek Vonkvia Instagram voor het antwoord. ,,Deze heeft wel heel veel haar.''

Danny's badbar

Danny de Munk houdt kennelijk wel van een borreltje en drinkt de alcohol desnoods ook nog in het zwembad. Op deze foto demonstreert 'Ciske' een best handig, opblaasbaar drijfbarretje. ,,Ff ontspannen. Aan de Lammie Cello'', aldus Danny.

Hazesjes naar de dierentuin

André Hazes en zijn vriendin Monique hebben gisteren hun pasgeboren zoontje Dreetje voor de eerste keer meegenomen naar Diergaarde Blijdorp. ,,Hij keek zijn ogen uit'', aldus zijn trotse ouders.

Jim en Bettina 10 jaar

Jim Bakkum en zijn echtgenote Bettina Holwerda vieren vandaag dat ze10 jaar een stel zijn. Ze doen dat met een selfie uit de auto doos waarop te zien is hoe ze er destijds uitzagen. ,,We wisten niet wat voor rijk leven we zouden krijgen'', aldus Jim. ,,Ons leven is gelukkig nooit saai en soms zien we elkaar weinig, maar onze liefde is de sterkste die er is.''

Cocktails met Krabbé

RTL4-presentator Martijn Krabbé (48) heeft na een korte relatiedip toch weer zijn verhouding met acrobate-danseres Noi Pakon Schuijffel nieuw leven ingeblazen. De twee genieten met volle teugen van elkaar en ook een gifgroen cocktailtje met blauwe ijsblokjes smaakt naar meer. Volgens Martijn is dit kiekje onlangs gemaakt in Disneyland Parijs en gaat het om een foto uit een serie met rietjes.

Monique viert het onder de zon

Monique Smit blies gisteren 28 kaarsjes uit, maar dat deed de Volendamse in geen geval aan de oevers van het IJsselmeer. De blondine en haar vriendin Martijn Molleman vierden het lekker onder de Spaanse zon. Om precies te zijn op Gutierrez Playa bij de Spaanse badplaats Málaga.

OG3NE-meiden pakken hun koffertjes

De meiden van OG3NE zijn druk bezig met het voorbereiden van hun Eurovisie Songfestival-act waarmee ze begin mei douze points in Kiev hopen te scoren. Tussen alle bedrijven door moet er ook nog worden opgetreden. Soms is dat iets te ver om 's avonds weer naar huis te gaan en dan moet een koffertje worden gepakt. Amy Vol (21) toont met een liftselfie de bagage voor een nachtje, maar haar volgers vinden haar jeans met gaten interessanter.

Loes' schaamteloze sportselfie

Actrice Loes Haverkort (36) zwoegt in de sportschool om haar fysiek in topconditie te houden. Eén van de oefeningen waarmee ze zich in het zweet werkt is 'planken', zo blijkt uit een fotootje dat ze vandaag op sociale media zette. Loes is in het bijschrift goudeerlijk over het feit dat ze het 'schaamteloze' kiekje wat opleukte met filtertjes.

Alex sport met donuts

Verleider Alex Maas uit Temptation Island houdt zijn imposante sixpack op niveau met waanzinnig veel krachttraining, buikspieroefeningen en verantwoorde voeding. Maar soms is het ook voor de gespierde Brabander na gedane arbeid tijd voor iets zondigs: in dit geval een doos mierzoete donuts.

Gefeliciteerd Jonah!

Jonah, het zoontje van actrice Liza Sips en haar vriend Ralph Manheim, is vandaag jarig. En dat viert Sips met een schattige foto waarop het mannetje lekker kliederend is te zien in vermoedelijk een kinderdagverblijf.