John Wijdenbosch en gezin kwamen om door noodlottig ongeval

Een voorbijganger zag op maandagmorgen 29 mei rond 9.00 uur een auto in het water liggen langs de A6 bij Lelystad. Drie slachtoffers werden uit het voertuig gehaald, maar duikers en een traumahelikopter konden niets meer voor het gezin betekenen.



Het gezin was zondag een dagje uit naar winkelcentrum Bataviastad in Lelystad. Ze zijn 's avonds naar Amsterdam teruggereden, en op een of andere manier van de A6 geraakt en in het water gereden. Pas 's morgens om 08.50 uur werd de auto in het water ontdekt. ,,Het ongeluk gebeurde bij een viaduct, waar een fietspad langs loopt. Vanaf de snelweg was de auto niet te zien, vandaar dat het even duurde voor een wandelaar de auto ontdekte", legt een woordvoerder van de politie uit.



Specialisten van het Tactisch Verkeersteam stelden een onderzoek in en daaruit blijkt nu dat er sprake is van een noodlottig ongeval waarbij geen strafbare feiten zijn vastgesteld. ,,Daarbij kun je denken aan te hard rijden, alcohol of andere betrokkenen", legt een politiewoordvoerster uit. ,,Dit was een eenzijdig ongeval."



Hoe Wijdenbosch precies van de weg raakte blijft onduidelijk. ,,Het onderzoek is nu afgesloten", besluit de woordvoerder.